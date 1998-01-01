العالول بالذكرى الثالثة لرحيل أبو غربية: نجدد العهد على مواصلة النضال وصولا للحرية

رام الله / سما /

جدد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، اليوم الخميس، العهد على مواصلة الحركة ولجنتها المركزية، النضال على درب الشهداء وتضحيات الخالدين، حتى تحقيق كافة طموحات شعبنا بالحرية والاستقلال وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد العالول في بيان صحفي اليوم لمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عثمان أبو غربية، أن أبو غربية كان منحازا لقضية شعبه وتعبيراتهم الكفاحية والنضالية.

واستذكر العالول الشهيد أبو غربية وكوادر الحركة في الميادين النضالية كافة، سواء في الشتات والمنافي أو في أرض الوطن، الذين ناضلوا لتحقيق الحلم بالخلاص من الاحتلال.