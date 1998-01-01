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إصابة فتى بجروح خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في بلدة تقوع

الخميس 18 أبريل 2019 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة فتى بجروح خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في بلدة تقوع


رام الله / سما /

 أصيب، ظهر اليوم الخميس، فتى بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة تقوع شرق محافظة بيت لحم.

وقال مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح ومصادر أمنية ، إن مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لبلدة تقوع بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت باتجاههم، ما أدى لإصابة فتى (16 عاما) برصاصة في الفخذ، ونقل لاحدى مستشفيات مدينة بيت لحم.

ووصفت مصادر طبية، إصابة الفتى بالخطيرة، مشيرة إلى أن الرصاصة أدت إلى تقطع في شريان الفخذ وحدوث نزيف.

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