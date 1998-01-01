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صعود مرتقب على أسعار الوقود في فلسطين الشهر المقبل﻿

الخميس 18 أبريل 2019 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
صعود مرتقب على أسعار الوقود في فلسطين الشهر المقبل﻿


رام الله / سما /

تتجهز السوق الفلسطينية للصعود الرابع على التوالي في أسعار الوقود المباع بالسوق المحلية، خلال مايو/ أيار المقبل.

وتسجل أسعار النفط الخام عالميا خلال الشهر الجاري، أعلى مستوياتها في أكثر من 5 شهور عند 72 دولارا للبرميل، مع التزام المنتجين في أوبك وآخرين مستقلين، بخفض إنتاج النفط الخام.

وتواصل "أوبك +" المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ مطلع 2019 وينتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

نهاية الشهر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للبترول في فلسطين، أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في فلسطين، بارتفاع سعر ليتر البنزين (95 أوكتان) الأكثر شعبية، بـ 13 أغورة إلى 6.19 شيكلا، صعوداً من 6.06 شيكلا.

كذلك، ارتفعت أسعار البنزين (98 أوكتان)، بحدود 20 أغورة، حيث يباع عند 6.89 شيكلا، بعدما بيع الشهر الماضي مقابل 6.69، بينما بقي سعر ليتر السولار عند 4.98 شيكلا للشهر الجاري.

وفي تعاملات الشهر الجاري، بلغ متوسط سعر خام برنت 71 -72 دولارا للبرميل، مقابل متوسط 66.8 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت، الشهر الماضي.

واليوم الخميس، صعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 71.58 دولارا للبرميل، وهو قرب أعلى مستوى في 5 شهور.

ومع بداية الثلث الأخير من كل شهر، تبدأ ملامح أسعار الوقود المباعة في السوق الفلسطينية، بالوضوح أكثر، وتحدد على إثرها الأسعار الجديدة للشهر اللاحق.

ويستورد الفلسطينيون 100% من حاجتهم لمشتقات الوقود من إسرائيل، بمتوسط شهري يبلغ 65 مليون ليتر وقرابة 800 مليون ليتر سنويا.

لكن، من المهم الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، تراجع الشهر الجاري، إلى متوسط 3.58 شيكلا مقابل 3.61 شيكلا الشهر الماضي.

وتشتري "إسرائيل" الوقود بالعملة الأمريكية، وتبيعه للأسواق الإسرائيلية والفلسطينية بعملة الشيكل، على أن تضاف فروقات أسعار الصرف على السعر النهائي لليتر الوقود.

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