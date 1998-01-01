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ابو هولي يشيد بالدعم الياباني للمخيمات الفلسطينية

الخميس 18 أبريل 2019 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو هولي يشيد بالدعم الياباني للمخيمات الفلسطينية


رام الله / سما /

اشاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي بالدعم الياباني المقدم للشعب الفلسطيني في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية ودعم حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

واضاف د. ابو هولي خلال تراسه صباح اليوم الاجتماع الخامس (الختامي) للجنة التنسيقية العليا المشتركة بين دائرة شؤون اللاجئين والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا لمشروع تحسين المخيمات في الضفة الغربية بحضور ممثل مكتب جايكا في فلسطين  طوكيو  توشية ابية وطاقم وخبراء جايكا ونائب مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية ميغ اوديت وممثلين عن دائرة شؤون اللاجئين ووزارة المالية والحكم المحلي وممثلين عن اللجان الشعبية في المخيمات والمراكز النسائية والشبابية والجمعيات الاهلية على ان اليابان تخدم الشعب الفلسطيني من خلال مشاريعها التنموية في المخيمات في الاراضي الفلسطينية دون ثمن سياسي.

وبحثت اللجنة التنسيقية المشتركة النتائج النهائية للمرحلة الأولى للمشروع المنفذ في مخيمات الجلزون وعسكر القديم وعقبة جبر خلال فترة تنفيذه من علام 2017 حتى عام 2019 .

ولفت د. ابو هولي الى ان مشروع تحسين المخيمات عزز المشاركة المجتمعية في المخيمات وحدد اولويات المخيمات واحتياجاتها مؤكدا على  اهمية  المشاريع المنفذة من خلال جايكا  التي  لا تتعارض مع ما تقدمه وتنفذه الأونروا من مشاريع داخل المخيمات وعلى اهمية الشراكة الحقيقية  لكافة المؤسسات داخل المخيمات لما لها من مردود ايجابي على تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين .

وعبر د. ابو هولي عن شكره لاستمرار الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في تقديم المشاريع التي تخدم شريحة اللاجئين معربا عن امله ان تمتد المشاريع للمخيمات  الفلسطينية في لبنان وقطاع غزة وسوريا والاردن .

ووعد د. ابو هولي اعتماد الخطوط الاستراتيجية الناتجة عن المشروع والعمل على صبغ الطابع الرسمي لمنتديات المخيمات كجهة رسمية والذي سيتم من خلالها تنفيذ كافة المشاريع كونها تمثل الشرائح المجتمعية  والمؤسساتية داخل المخيمات مع اللجان الشعبية .

 بدوره أكد ممثل مكتب جايكا في فلسطين توشيه ابيه على أن ان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بصدد تنفيذ سلسلة من المشاريع الحيوية للمخيمات في المرحلة القادمة وفق استراتيجيتها لهذا العام ضمن منهج تشاركي شمولي يساهم في تحديد المشاريع ذات الاولية.

من ناحيتها ابدت وزارة الحكم المحلي الاستعداد الكامل لتقديم المشاركة والمساعدة والمشورة الفنية لتذليل العقبات التي تواجه المشاريع المنفذة في المخيمات .

وتخلل الاجتماع عرض تفصيلي للمشاريع  الشمولية  المنفذة  في المخيمات التي بنيت بناء على احتياجات سكان المخيم قدمه كل من علي صوافطة ونسرين ذوقان ونانسي الهندي من طاقم مشروع جايكا عن دائرة شؤون اللاجئين .

#شؤون اللاجئين

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