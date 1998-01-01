  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كريستيانو رونالدو يحدد موعد الرحيل عن يوفنتوس

الخميس 18 أبريل 2019 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو رونالدو يحدد موعد الرحيل عن يوفنتوس


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس أن اللاعب كريستيانو رونالدويفكر في الرحيل صفوف يوفنتوس الإيطالي بسبب ما حدث يوم الثلاثاء الماضي أمام أياكس الهولندي.

وخرج فريق السيدة العجوز بشكل مفاجىء من دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته على ملعب أليانز ستاديوم بهدفين مقابل هدف ، وهو سيناريو لم يتوقعه حتى أشد المتشائمين.

وسيكون لهذه الخسارة آثار على مستقبل نادي يوفنتوس في مجال المال والأعمال بعد الإعلان عن تراجع قيمة الأسهم في سوق التعاملات المالية ، ورغبة كريستيانو رونالدو في البحث عن تحدٍ آخر.

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية إن اللاعب البرتغالي قرر البقاء لمدة موسم آخر في يوفنتوس ، لكنه قرر يغادر النادي في صيف عام 2020 في حال تكررت مسألة الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو ، بعد أن حقق إنجازات كثيرة بما في ذلك ثلاث ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

#كريستيانو رونالدو #يوفنتوس

الأكثر قراءة اليوم

الحية يكشف تفاصيل تفاهمات التهدئة بغزة ومشاريع لتشغيل الاف الخريجين قريبا

الشبيبة الفتحاوية تفوز في انتخابات جامعة بيرزيت بفارق 68 صوتاً عن الكتلة الإسلامية

تلفزيون اسرائيلي يكشف: اذاعة نقلت عدة رسائل لأسرى "حماس" بالأسابيع الأخيرة ودعوات لشن هجوم

شاهد ..لماذا زار السيسي قاعدة محمد نجيب؟

ضابط إسرائيلي يؤكد وجود إنهيار إنساني في قطاع غزة وموت ٤٩٠٠ طفل سنوياً

وفاة شاب (24عاماً) في ظروف غامضة شرق غزة والشرطة تحقق

الاحتلال يقرر فرض الإغلاق الشامل على الضفة وقطاع غزة عدة أيام

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال ينشئ وحدة قتالية خاصة لمواجهة جبهة غزة وهذه ابرز مهامها ..

79714

مسؤول إسرائيلي اجتمع بوزير الخارجية اللبناني بروسيا وهذا ما تم بحثه

والدة الجندي الإسرائيلي شاؤول: الحكومة تخلّت عنا وحماس مُحقّة بمطالبها

استشهاد سيدة دهسها مستوطن بلدة تقوع شرق بيت لحم

قيادي بحماس يكشف عن عرض أوروبي لصفقة تبادل أسرى رفضته حماس