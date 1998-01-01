كريستيانو رونالدو يحدد موعد الرحيل عن يوفنتوس

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس أن اللاعب كريستيانو رونالدويفكر في الرحيل صفوف يوفنتوس الإيطالي بسبب ما حدث يوم الثلاثاء الماضي أمام أياكس الهولندي.

وخرج فريق السيدة العجوز بشكل مفاجىء من دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته على ملعب أليانز ستاديوم بهدفين مقابل هدف ، وهو سيناريو لم يتوقعه حتى أشد المتشائمين.

وسيكون لهذه الخسارة آثار على مستقبل نادي يوفنتوس في مجال المال والأعمال بعد الإعلان عن تراجع قيمة الأسهم في سوق التعاملات المالية ، ورغبة كريستيانو رونالدو في البحث عن تحدٍ آخر.

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية إن اللاعب البرتغالي قرر البقاء لمدة موسم آخر في يوفنتوس ، لكنه قرر يغادر النادي في صيف عام 2020 في حال تكررت مسألة الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو ، بعد أن حقق إنجازات كثيرة بما في ذلك ثلاث ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.