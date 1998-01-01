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الزعنون يشيد بالمستوى الديمقراطي لانتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية

الخميس 18 أبريل 2019 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بالمستوى الديمقراطي لانتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية، والتي كان آخرها انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس، أن تلك الانتخابات تمثل أنموذجا يحتذى به في الحياة السياسية الفلسطينية، وتكرّس النهج الديمقراطي على كافة المستويات، مضيفا ان فوز كتلة الشهيد ياسر عرفات في انتخابات جامعة بيرزيت والمنافسة الحرة بين الكتل الطلابية، يعبّر عن قيم ومبادئ الحرية والمشاركة السياسية التي تقوم عليها الديمقراطية الحقيقية.

وهنأ الزعنون كتلة الشهيد "ياسر عرفات" بفوزها في انتخابات مجالس الطلبة في جامعات: بيرزيت، والخليل والقدس، مؤكدا أن ذلك يؤكد التفاف شعبنا حول شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وقائدها الرئيس محمود عباس، وبرنامجها الذي أقرته المجالس الوطنية الفلسطينية.

#سليم الزعنون

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