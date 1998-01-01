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هكذا علق الإعلاميين الإسرائيليين على انتخابات بيرزيت

الخميس 18 أبريل 2019 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا علق الإعلاميين الإسرائيليين على انتخابات بيرزيت


القدس المحتلة / سما /

عقبت الصحفية الإسرائيلية "شمريت مئير" صباح اليوم الخميس، على العملية الانتخابية ونتائجها في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية.

وقالت "شمريت"، "إن احتفالات حركة فتح في التقدم في المقاعد، تشبه إلى حد ما عبارة "لقد فزنا في بيرزيت وهذا يعني كل شيء".

وأضافت الصحفية الإسرائيلية، "لكن مع ذلك هذه هي المرة الأولى التي يرفعون فيها رؤوسهم بعد أربع سنوات متتالية تفوز فيها حماس، ما الذي تغير.

ووفقاً لـ "شمريت"، حماس تقول إن تدخل الأجهزة الأمنية سببت مشكلة، وفتح تقول إن الأموال من قطر لحماس هزت صورة المنظمة أمام الجمهور.

وتابعت، لكن في النهاية يشعر كلا الطرفين بالرضا عن الأجواء الديمقراطية الغير عنيفة، حتى أنها كانت هادئة للغاية، ربما هذه علامة على أشياء قادمة.

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