اشتية يتلقى رسالة تهنئة من ميركل

رام الله / سما /

تلقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية رسالة تهنئة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمناسبة توليه منصبه، متمنية له النجاح في المهمة الجديدة.

وجاء في رسالة ميركل التي تلقاها اشتية اليوم الخميس: "اتوجه لكم بالتهنئة بمناسبة تعيينكم رئيسا لوزراء السلطة الفلسطينية وأدائكم اليمين الدستورية".

وأضافت ميركل: "إن السلطة الفلسطينية تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة، يتوجب التصدي لها، وستواصل الحكومة الاتحادية الألمانية مساندتكم في إنجاز مهامكم وستكرس جهدها بالتعاون مع شركائها الأوروبيين من أجل تحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة".