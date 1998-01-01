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بلدية غزة تواصل حملة كنس الشوارع وتنظيف الجزر

الخميس 18 أبريل 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

واصل قسم جمع وترحيل النفايات الصلبة في بلدية غزة حملة كنس وتنظيف جزر الشوارع في العديد من مناطق المدينة استعداداً لفصلي الربيع والصيف وضمن حملة تستهدف كافة الشوارع الرئيسة والتي تجمعت بها الأتربة بفعل مياه الأمطار . 

وذكر رئيس القسم م. نعيم كحيل أنه تم خلال شهر آذار/ مارس الماضي كنس وتنظيف جزر 15 شارعاً في المدينة بطول إجمالي نحو 45 كيلو متر وتم خلالها إزالة وترحيل نحو 2650 طناً من الأتربة، حيث شملت الأعمال كنس الشوارع والأرصفة، وتفريغ الجزر من الأتربة بهدف تخفيض منسوبها وتهيئتها لزراعة الأشتال .  

وأوضح أن الأعمال شملت؛ كنس شارع الأقصى المعروف  بشارع (الصناعة ) من تقاطع شارع عون الشوا جنوباً وحتى تقاطع شارع جمال عبد الناصر شمالاً، وشارع جمال عبد الناصر ( الثلاثيني)، وشارع عون الشوا ( 8) من تقاطع شارع الأقصى وحتى تقاطع شارع صلاح الدين، وشارع البساتين بحي الزيتون .  

كما شملت الأعمال أيضاً؛ كنس وتنظيف شارع الرشيد ( البحر) غرب المدينة، وشارع جامعة الدول العربية، وشارع كمال ناصر من تقاطع شارع اليرموك حتى تقاطع شارع عز الدين القسام، وشارع خالد الحسن من تقاطع شارع اليرموك وحتى جامعة القدس المفتوحة، وشارع عمر بن عبد العزيز من تقاطع شارع النصر وحتى تقاطع شارع الرشيد.

وبين كحيل أنه تم أيضاً؛ كنس وتنظيف شارع عمر المختار من تقاطع شارع الرشيد غرباً وحتى تقاطع حديقة الشجاعية نهاية الشارع من الشرق، وشارع العواميد في حي الزيتون، وشارع صلاح الدين من مفترق (القرم ) شمالاً وحتى مفترق الشهداء جنوباً، وشاطئ البحر على طول واجهة المدينة . 

وأوضح كحيل أن الحملة ستشمل أيضاً كنس وتنظيف شوارع أخرى في المدينة وتخفيض مستوى تربة الجزر فيها ومنها: شارع القدس، وشارع بيروت، شارع اللواء محمد فؤاد صادق في حي الشيخ رضوان، وشارع فلسطين، وشارع بغداد بحي الشجاعية، وشارع النفق بحي الدرج، وشارع اليرموك .  

ولفت رئيس قسم جمع وترحيل النفايات الصلبة أن الحملة ستستمر حتى نهاية شهر رمضان الفضيل وقبيل عيد الفطر تحضيراً للعيد وموسم الاصطياف على شاطئ بحر المدينة وضمن جهود الحفاظ على نظافة المدينة .  

#بلدية غزة

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