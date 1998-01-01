محمد رمضان متهم بالسرقة.. وشكوى ضده

وكالات / سما /

تقدم الملحن زياد أشرف الجيوشي، ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة العجوزة ضد الفنان محمد رمضان يتهمه فيه بسرقة لحن أغنية "قمر" التي طرحها مؤخراً.

ويحمل البلاغ رقم 3338 لسنة 2019، ويؤكد أن محمد رمضان سرق لحن الجيوشي، مشيراً إلى أن اللحن مسجل في المصنفات الفنية تحت اسم “زمان كان في صحاب”.

وذكر الجيوشي في بلاغه أن اللحن تمت سرقته من صفحة فيسبوك الخاصة به بتاريخ 4 آب (أغسطس) 2018.

وكان محمد رمضان قد طرح أغنية “قمر” منذ أسبوعين وحققت نسبة مشاهدة عالية وصلت إلى 11 مليون مشاهدة.

المصدر: القدس العربي