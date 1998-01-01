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ملك المغرب يخصص منحة مالية للقدس ويرسل صناعا لصيانتها

الخميس 18 أبريل 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملك المغرب يخصص منحة مالية للقدس ويرسل صناعا لصيانتها


القدس المحتلة / سما /

أمر العاهل المغربي ورئيس لجنة القدس، الملك محمد السادس، بتخصيص منحة مالية لمدينة القدس المحتلة، وإرسال "معماريين وصناع تقليديين مغاربة لصيانة الأصالة المعمارية صيانة معالمها المعمارية وتراثها الحضاري والروحي".


جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب/رسمية)، الأربعاء 17 نيسان/أبريل الجاري.


وقال بلاغ وزارة الخارجية المغربية: "قرر الملك تخصيص منحة مالية، كمساهمة من المملكة المغربية في ترميم وتهيئة بعض الفضاءات داخل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه".


وتابع وذلك "في إطار العناية والاهتمام الدائمين اللذين يوليهما أمير المؤمنين، رئيس لجنة القدس، للقدس الشريف وصيانة معالمها المعمارية وتراثها الحضاري والروحي". 

وأوضح البلاغ: "إن هذه المكرمة الملكية السامية تندرج في إطار الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي ما فتئ الملك يبذلها على كافة الأصعدة لفائدة مدينة القدس الشريف".


زاد: "ودعما لصمود المقدسيين، ودفاعا عن الوضع التاريخي لهذه المدينة وتأكيدا على هويتها الحضارية ورمزيتها الدينية كفضاء مفتوح للتعايش والتسامح بين مختلف الأديان السماوية".


وسجل البلاغ "أنه سيتم، في هذا الإطار، إرسال معماريين وصناع تقليديين مغاربة لصيانة الأصالة المعمارية العريقة للمسجد الأقصى".


وأفاد البلاغ أن "أمير المؤمنين، قد أمر أن تتم هذه العملية بتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية الهاشمية الأردنية".

 
ويعد الموقف الرسمي المغربي والأردني متطابقا من رفض "صفقة القرن"، حيث رفض البلدان الخطوة الأمريكية، واستدعيا سفيرهما للتشاور، كما قاما بشكل منفرد بتحريك مبادرات لرفض القرار الأمريكي.

ورفض المغرب أي مساس بالوضع القانوني للقدس، ونبه الرئيس الأمريكي ترامب لخطورة المساس به، كما يعد مع الأردن من أكثر الدول العربية تحركا لرفض مخططات تهويد القدس، كما مقاومة صفقة القرن.

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