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جيش الاحتلال ينشئ وحدة قتالية خاصة لمواجهة جبهة غزة وهذه ابرز مهامها ..

الخميس 18 أبريل 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينشئ وحدة قتالية خاصة لمواجهة جبهة غزة وهذه ابرز مهامها ..


القدس المحتلة / سما /

 أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تشكيل أول وحدة خاصة جديدة بهدف مواجهة أي احتمالات لحرب، خاصةً على جبهة غزة أو جبهات أخرى.

ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن هذه الوحدة ستجمع بين قدرات قوات المشاة والهندسة والدفعية والمدرعات وسلاح الجو والاستخبارات، وكذلك القدرات التكنولوجية.

وبحسب الصحيفة، فإن الهدف من هذه التحركات هو تحسين قدرات الجيش على المناورة في الحرب.

وأطلق على الوحدة الجديدة "الوحدة متعددة الأبعاد"، حيث تم إدراجها ضمن الخطة الخماسية التي يعكف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي على إقرارها، ويسعى من خلالها إلى ملاءمة القوات المقاتلة وأساليب القتال لساحة القتال الحديثة. كما ذكرت هيئة البث العامة.

ويندرج القرار بتشكيل هذه الوحدة ضمن سلسلة قرارات أخرى تهدف للاستعداد للمعارك القادمة وبضمنها تطوير شبكة معلوماتية جديدة تربط بين أذرع الجيش المختلفة.

وضمن الاستعداد لساحة القتال المستقبلية تقرر أيضًا إقامة لواء جديد في هيئة التخطيط، تم تكليفه ببلورة أساليب قتال وتكنولوجيات حديثة وذلك بهدف تعزيز القوة القتالية للجيش في المعارك القادمة، وعين ضابطًا برتبة بريغادير قائدًا للواء الجديد.

وفي ضوء التقدم الحاصل في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، يعكف الجيش على استكمال جهوزيته لأي طارئ وسد الفجوات في قوام القوات في إطار الخطة التي اطلق عليها اسم "المواسم الأربعة" والتي تعتبر قطاع غزة المنطقة الأكثر عرضةً للانفجار.

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