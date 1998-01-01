  1. الرئيسية
  2. هو وهي

النساء أكثر قدرة على إخفاء الخيانة والرجال تفضحهم وجوههم!

الخميس 18 أبريل 2019 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النساء أكثر قدرة على إخفاء الخيانة والرجال تفضحهم وجوههم!


وكالات / سما /

كشفت دراسة جديدة أن النساء يمكنهن اكتشاف الرجال الخائنين غير المخلصين بمجرد النظر إلى وجوههم، فيما يكون الرجال أقل قدرة على اكتشاف المرأة المخادعة بالطريقة ذاتها.

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أستراليا الغربية على مجموعة من 1500 امرأة ورجل، تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاما، فإنه يمكن لكل من الرجال والنساء التعرف على الرجال الذين خانوا شركاءهم فقط من خلال تحليل تعبيرات وجوههم.

وعُرضت على المشاركين في الدراسة صور 189 شخصا من القوقاز بوجوه ذات تعبيرات محايدة، 101 منهم من الرجال، وطلب منهم تصنيف الوجوه التي تعرض عليهم على مقياس من 1 إلى 10، حيث يعني 1 استبعاد خيار الخيانة تماما فيما يعني الرقم 10 أن الشخص يرجح للغاية أن يكون مخادعا وخائنا.

وقدم الرجال والنساء الذين استخدمت صورهم في الدراسة معلومات عن عدد المرات التي خدعوا فيها شركاءهم.

ووفقا لمعدي الدراسة، فإن قدرة الرجال والنساء على حد سواء على تحديد الخداع لدى الذكور من تعابير وجوههم فقط، كانت بمثابة مفاجأة.

وفي المقابل، واجه الجنسان صعوبة كبيرة في تحديد النساء الأكثر احتمالا للخداع، كما كشفت نتائج الدراسة أن الذكور من ذوي الملامح الأكثر رجولية (الفك العريض والشفاه الرقيقة والحواجب السميكة) يثيرون الشك أكثر من غيرهم بأنهم غير مخلصين.

ومع ذلك، يؤكد فريق البحث على عدم الاعتماد على الانطباعات الأولى لإصدار أحكام مسبقة بشأن الخيانة أو أي مواقف يومية.

#النساء #الخيانة #الرجال

الأكثر قراءة اليوم

الحية يكشف تفاصيل تفاهمات التهدئة بغزة ومشاريع لتشغيل الاف الخريجين قريبا

الشبيبة الفتحاوية تفوز في انتخابات جامعة بيرزيت بفارق 68 صوتاً عن الكتلة الإسلامية

تلفزيون اسرائيلي يكشف: اذاعة نقلت عدة رسائل لأسرى "حماس" بالأسابيع الأخيرة ودعوات لشن هجوم

غزة: ضبط مصاغ ذهبي سرقه شاب من جده بقيمة 16 ألف دينار

ضابط إسرائيلي يؤكد وجود إنهيار إنساني في قطاع غزة وموت ٤٩٠٠ طفل سنوياً

شاهد ..لماذا زار السيسي قاعدة محمد نجيب؟

تقدير إسرائيلي: نتنياهو وغزة.. خيارات صعبة بين ليبرمان وحماس

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال ينشئ وحدة قتالية خاصة لمواجهة جبهة غزة وهذه ابرز مهامها ..

79714

مسؤول إسرائيلي اجتمع بوزير الخارجية اللبناني بروسيا وهذا ما تم بحثه

والدة الجندي الإسرائيلي شاؤول: الحكومة تخلّت عنا وحماس مُحقّة بمطالبها

استشهاد سيدة دهسها مستوطن بلدة تقوع شرق بيت لحم

قيادي بحماس يكشف عن عرض أوروبي لصفقة تبادل أسرى رفضته حماس