مسؤول إسرائيلي اجتمع بوزير الخارجية اللبناني بروسيا وهذا ما تم بحثه

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الخميس، نقلا عن تقارير عربية، أن مسؤول إسرائيلي رفيع، اجتمع مؤخرا بوزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في موسكو، برعاية روسية.

وقالت القناة العبرية، نقلا عن موقع "إيلاف" السعودي الإخباري، إن باسيل اجتمع لمدة ساعتين مع المسؤول الإسرائيلي في موسكو، وتناقشا في قضية سوريا، وسلاح حزب الله بلبنان.

وبحسب القناة العبرية، تناول الرجلان، بالإضافة الى قضية أسلحة حزب الله في لبنان، مسألة الحدود المائية المشتركة بين إسرائيل ولبنان.

وأضافت القناة العبرية، أن المسؤول الإسرائيلي، أكد لوزير الخارجية اللبناني، "أن إسرائيل لا تعتبر لبنان عدوا لها، لكنها لن تتردد في ضرب حزب الله في لبنان".

وأشارت القناة العبرية، الى أن وزير الخارجية اللبناني، رفض تهديدات المسؤول الإسرائيل، مؤكدا على أن حزب الله هو أحد المركبات السياسية في لبنان.