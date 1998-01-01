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تعرف على أحدث "هاتف مدرع" سعره أقل من 100 $!

الخميس 18 أبريل 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أحدث "هاتف مدرع" سعره أقل من 100 $!


وكالات / سما /

استعرضت شركة "Doogee" هاتف "S40"، بسعر 99.9 دولار، ومواصفات تجعله واحدا من أفضل الهواتف المضادة للصدمات في العالم.

وجاء هذا الهاتف بهيكل متين مدعم بالمطاط، مقاوم للماء والصدمات، وزود بشاشة بمقاس 5.5 بوصة، بدقة عرض (1440/720) بيكسل، محمية بطبقة من زجاج "Cоrning Gоrilla Glаss 4".

كما أرفقته الشركة المصنعة بكاميرا أساسية ثنائية العدسات، بدقة (8+5) ميغابيكسل، تدعم خاصية تقريب وضبط دقة الصورة أوتوماتيكيا، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ويعمل هذا الهاتف بشكل ممتاز في درجات حرارة تتراوح ما بين (-30) و(+60) درجة مئوية، بفضل هيكله الخاص، ومعالجه المتطور "MеdiaTek 6739"، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4 غيغابايت، والبطارية الخاصة التي أتت بسعة 4650 ميللي أمبير.

#هاتف

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