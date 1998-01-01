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المواد الإباحية تحظر أشهر تطبيق للفيديوهات في الهند!

الخميس 18 أبريل 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المواد الإباحية تحظر أشهر تطبيق للفيديوهات في الهند!


وكالات / سما /

أعلنت صحيفة "Quartz India" أن تطبيق "TikTok" الأشهر لتصوير الفيديوهات، لم يعد متاحا للتحميل إطلاقا على الأراضي الهندية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ارتأت محكمة هندية أن "التطبيق يساعد على انتشار المواد الإباحية، وغيرها من المحتويات غير المناسبة للمستخدمين الموجودين على الأراضي الهندية".

وأوضح مختصون في مجال التقنية أن حذف التطبيق من متجري "Google Play" و"App Store" اللذين يعملان في الهند، يعني أنه لم يعد بالإمكان تحميله من هذه المتاجر هناك، لكن المستخدمين الذين حملوه سابقا سيكون بإمكانهم مواصلة استخدامه.

ولا تعد هذه العقوبات الأولى التي تطال تطبيق "TikTok" حول العالم، فمنذ مدة، فرضت هيئة الاتصالات الفدرالية في أمريكا على المؤسسة التي تديره غرامات بقيمة 5.7 مليون دولار، مدعية أن التطبيق ينتهك قوانين الخصوصية وحماية حقوق الأطفال على الإنترنت، ويساهم بعرض مشاهد غير لائقة لهم دون موافقة أهاليهم.

#المواد الإباحية #فيديوهات

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