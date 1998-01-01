الاحتلال يعيد هدم خيمتين في مسافر يطا

الخليل / سما /

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، هدم خيمتين في قرية سوسيا جنوب شرق يطا جنوب الخليل

وأكد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية سوسيا، وهدمت خيمتين للمواطن حسين راضي النواجعة، مشيرا إلى أن الاحتلال كان هدمها الأسبوع الماضي وجرى اعادة بنائها.

وناشد الجبور، المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات التي وصفها بـ"الهمجية والعنجهية" التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم ومنعهم من تربية المواشي وفلاحة أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها لصالح توسيع الاستيطان.