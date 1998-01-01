رحيل 4 لاعبين عن صفوف شباب جباليا

غزة / سما /

أعلن نادي شباب جباليا عن رحيل أربعة لاعبين, شاركوا معه في بطولتي الدوري والكأس خلال الموسم الكروي الجاري 2018-2019.

وأكد "ثوار الشمال" نهاية مشوار عطايا جربوع ومروان شيخ العيد وعبد الله الصوفي وفضل أبو ريالة مع الفريق, بعد المستوى الجيد الذي قدّموه في الدوري والكأس.

وانتهى عقد جربوع وشيخ العيد مع الفريق, في ظل رغبتهما بخوض تجربة جديدة, بينما بات الصوفي مضطرا للرجوع إلى شباب رفح, عقب نهاية فترة الإعارة, على غرار أبو ريالة العائد للصداقة.

يشار إلى أن شباب جباليا احتل المركز الثاني في دوري الممتازة خلال الموسم الجاري, وهو إنجاز مميز للفريق.