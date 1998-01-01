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الزيتون يتعاقد مع مدرب لياقة بدنية

الخميس 18 أبريل 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الزيتون يتعاقد مع مدرب لياقة بدنية


غزة / سما /

أعلن نادي الزيتون عن تعاقده مع محمود المشهراوي مدرب اللياقة البدنية, استعدادا للموسم الكروي المقبل 2019-2020.

وأكد الزيتون انضمام المشهراوي لجهازه الفني, لضمان تجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل السليم, قبل بداية الموسم الجديد في قطاع غزة.

ويعدّ مدرب اللياقة البدنية إضافة قوية للجهاز الفني للزيتون, لا سيما أنه ساهم بشكل كبير في وصول بيت حانون الرياضي للدرجة الممتازة هذا الموسم, بفضل تجهيز اللاعبين بدنيا قبل انطلاق الموسم.

يشار إلى أن المشهراوي حاصل على شهادة التدريب الآسيوية المستوى الثالث "C", وتميز في مجال التدريب البدني مؤخرا.

#نادي الزيتون

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