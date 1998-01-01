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خدمات خانيونس في مجموعة نارية ببطولة جنوب إفريقيا الدولية

الخميس 18 أبريل 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات خانيونس في مجموعة نارية ببطولة جنوب إفريقيا الدولية


غزة / سما /

وقع نادي خدمات خانيونس ممثل فلسطين في المجموعة الخامسة النارية, لبطولة جنوب إفريقيا "Bayhill Premier Cup U 19 Tournament 2019".

وأوقعت القرعة خدمات خانيونس في مجموعة صعبة تضم المستضيف كيب تاون ستي الجنوب إفريقي، ومواطنه هوتباي يونايتد, بالإضافة لبورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الفلسطيني مبارياته في البطولة, بلقاء بورتو غدا الخميس, ثم كيب تاون الجمعة, على أن يختتم المسابقة بمواجهة هوتباي يونايتد السبت.

يشار إلى أن البعثة ستغادر قطاع غزة الأربعاء, وتضم عبد الغني الشيخ رئيسا، والمدرب عبد الكريم الشيخ خليل ومساعده محمد أبو زيد، والإعلاميين هاني البنا ومؤمن الكحلوت، بالإضافة لـ20 لاعبا من أبرز أندية المحافظات الجنوبية.

#خدمات خانيونس

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