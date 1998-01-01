يوفنتوس يتواصل مع كونتي لخلافة أليجري

وكالات / سما /

أفادت شبكة “سكاي سبورتس إيطاليا” أن نادي يوفنتوس الإيطالي بدأ تواصله الأولي مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بشأن قيادة النادي لفترة ثانية، خلفا لماسميليانو أليجري.

ويعتبر أنطونيو كونتي المرشح رقم واحد لخلافة ماكس أليجري في حال قرر النادي التخلي عن خدماته في الصيف المقبل.

وشدد المصدر أن اتصال يوفنتوس بكونتي كان ببساطة للسؤال عند مدى توفره.

ويعتقد أن المدير الفني البالغ من العمر (49 عامًا) حريص على العودة إلى إيطاليا، كما أنه مرتبط بإنتر ميلان، وميلان، وروما.

وقاد كونتي البيانكونيري إلى ثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي توالياً قبل مغادرته في عام 2014، وشارك في أكثر من 400 مباراة لهم كلاعب، وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك بعد خروج السيدة العجوز من دوري أبطال أوروبا ضد أياكس يوم الثلاثاء ، على الرغم من أن أليجري ورئيس النادي أندريا أنيلي أكدوا منذ ذلك الحين أنهم سيستمرون سويًا.