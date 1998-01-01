  1. الرئيسية
  2. الرياضة

يوفيتش يصدم ريال مدريد وبرشلونة ويجدد لفرانكفورت

الخميس 18 أبريل 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفيتش يصدم ريال مدريد وبرشلونة ويجدد لفرانكفورت


وكالات / سما /

أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني رسمياً توقيعه على عقد جديد مع مهاجمه الصربي المتألق لوكا يوفيتش.

ونشر نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني بياناً رسمياً عبر موقع الإلكتروني الرسمية على شبكة الإنترنت وحساباته على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر أكد فيه تجديد تعاقد الصربي لوكا يوفيتش.

ووقع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش على عقد جديد مع إينتراخت فرانكفورت مدته 4 مواسم حتى صيف عام 2023.

ونجح نادي إينتراخت فرانكفورت بالحصول على توقيع لوكا يوفيتش بشكل دائم بعد شرائه نهائي من صفوف بنفيكا البرتغالي.

وفعل إينتراخت فرانكورت البند المتواجد في العقد بينه وبين بنفيكا البرتغالي بأحقية شراء لوكا يوفيتش بعد انتهاء عقد الإعارة.

وتألق لوكا يوفيتش كثيراً مع فرانكفورت هذا الموسم في بطولتى الدوري الألماني والدوري الأوروبي، الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة.

#يوفيتش #فرانكفورت

الأكثر قراءة اليوم

الشبيبة الفتحاوية تفوز في انتخابات جامعة بيرزيت بفارق 68 صوتاً عن الكتلة الإسلامية

تلفزيون اسرائيلي يكشف: اذاعة نقلت عدة رسائل لأسرى "حماس" بالأسابيع الأخيرة ودعوات لشن هجوم

غزة: ضبط مصاغ ذهبي سرقه شاب من جده بقيمة 16 ألف دينار

ضابط إسرائيلي يؤكد وجود إنهيار إنساني في قطاع غزة وموت ٤٩٠٠ طفل سنوياً

تحذير لبناني الى حماس من امكانية اغتيال قادة الحركة

شاهد ..لماذا زار السيسي قاعدة محمد نجيب؟

تقدير إسرائيلي: نتنياهو وغزة.. خيارات صعبة بين ليبرمان وحماس

الأخبار الرئيسية

79714

مسؤول إسرائيلي اجتمع بوزير الخارجية اللبناني بروسيا وهذا ما تم بحثه

والدة الجندي الإسرائيلي شاؤول: الحكومة تخلّت عنا وحماس مُحقّة بمطالبها

استشهاد سيدة دهسها مستوطن بلدة تقوع شرق بيت لحم

قيادي بحماس يكشف عن عرض أوروبي لصفقة تبادل أسرى رفضته حماس

الحية يكشف تفاصيل تفاهمات التهدئة بغزة ومشاريع لتشغيل الاف الخريجين قريبا ووجه رسالة لفتح مفادها..