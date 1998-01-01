يوفيتش يصدم ريال مدريد وبرشلونة ويجدد لفرانكفورت

وكالات / سما /

أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني رسمياً توقيعه على عقد جديد مع مهاجمه الصربي المتألق لوكا يوفيتش.

ونشر نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني بياناً رسمياً عبر موقع الإلكتروني الرسمية على شبكة الإنترنت وحساباته على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر أكد فيه تجديد تعاقد الصربي لوكا يوفيتش.

ووقع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش على عقد جديد مع إينتراخت فرانكفورت مدته 4 مواسم حتى صيف عام 2023.

ونجح نادي إينتراخت فرانكفورت بالحصول على توقيع لوكا يوفيتش بشكل دائم بعد شرائه نهائي من صفوف بنفيكا البرتغالي.

وفعل إينتراخت فرانكورت البند المتواجد في العقد بينه وبين بنفيكا البرتغالي بأحقية شراء لوكا يوفيتش بعد انتهاء عقد الإعارة.

وتألق لوكا يوفيتش كثيراً مع فرانكفورت هذا الموسم في بطولتى الدوري الألماني والدوري الأوروبي، الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة.