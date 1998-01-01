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ميسي ضمن المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في الأبطال

الخميس 18 أبريل 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي ضمن المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في الأبطال


وكالات / سما /

أعلن الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر، عن هوية اللاعبين الأربعة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

ووقع الاختيار على كل من ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، هيونج مين سون جناح توتنهام الإنجليزي وروبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي.

البرغوث الأرجنتيني كان قد تألق في مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب كامب نو وسجل هدفين في شباك الحارس الكبير دافيد دي خيا، كما قدم دي ليخت مباراة رائعة ضد يوفنتوس الإيطالي وسجل هدف التأهل بضربة رأسية ولا أروع.

وعلى نفس المنوال، تعملق الكوري الجنوبي سون وسجل هدفين في هزيمة 3-4 على يد مانشستر سيتي الإنجليزي والتي كانت كافية لتأهل فريق شمال لندن إلى الدور نصف النهائي، فيما أحرز فيرمينو المهاجم الدولي البرازيلي هدف الريدز الثالث في شباك بورتو البرتغالي في لقاء ملعب أنفيلد.

كما أعلن حساب التشامبيونزليج الرسمي على تويتر عن الأهداف المرشحة لجائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا وهي: هدف ميسي الأول ضد اليونايتد، هدف تعادل أياكس أمام اليوفي عن طريق نيريس، هدف كوتينيو المذهل في مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، هدف رحيم ستيرلينج الأول في شباك هوجو لوريس حارس توتنهام.

#ميسي

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