  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. ليفربول يسحق بورتو ويصعد لملاقاة برشلونة

الخميس 18 أبريل 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يسحق بورتو ويصعد لملاقاة برشلونة


وكالات / سما /

كرر ليفربول الإنجليزي فوزه على بورتو البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب  “الدراجاو” في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليفربول إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد تفوقه في مجموع المباراتين (6-1)، حيث انتصر في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب أنفيلد رود بهدفين نظيفين، وسيواجه برشلونة في نصف النهائي الذي تأهل على حساب مانشستر يونايتد يوم أمس.

وقرر المدرب يورجن كلوب إجراء بعض التغييرات على تشكيلته الأساسية في مباراة اليوم، حيث دفع بالمهاجم الشاب أوريجي بدلاً من روبيرتو فيرمينو الذي أشركه في الشوط الثاني.

وافتتح الريدز باب التسجيل عند الدقيقة 26 عن طريق المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي أحرز هدفه الرابع في البطولة هذا الموسم، وذلك بعد تمريرة مميزة من النجم المصري محمد صلاح وضعته أمام المرمى الخالي.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول بحلول الدقيقة 65 مستغلاً تمريرة فينالدوم المميزة، قبيل أن يسجل إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد القادم هدفاً شرفياً لبورتو من كرة رأسية بعد 3 دقائق فقط.​

ووسع ليفربول الفارق مجدداً مع بورتو محرزاً الهدف الثالث عن طريق المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو الذي استقبل عرضية مثالية من جوردان هندرسون ووضع الكرة بالشباك، ثم اختتم فيرجيل فان دايك مهرجان الأهداف بكرة رأسية بحلول الدقيقة 84.

يذكر أن توتنهام تأهل على حساب مانشستر سيتي في المباراة التي كانت تقام في نفس التوقيت رغم خسارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وشهدت المباراة إثارة كبيرة، لكن السبيرز تأهل بفضل قاعدة الهدف بهدفين في حالة التعادل.

#ليفربول #بورتو

الأكثر قراءة اليوم

الشبيبة الفتحاوية تفوز في انتخابات جامعة بيرزيت بفارق 68 صوتاً عن الكتلة الإسلامية

تلفزيون اسرائيلي يكشف: اذاعة نقلت عدة رسائل لأسرى "حماس" بالأسابيع الأخيرة ودعوات لشن هجوم

غزة: ضبط مصاغ ذهبي سرقه شاب من جده بقيمة 16 ألف دينار

ضابط إسرائيلي يؤكد وجود إنهيار إنساني في قطاع غزة وموت ٤٩٠٠ طفل سنوياً

تحذير لبناني الى حماس من امكانية اغتيال قادة الحركة

شاهد ..لماذا زار السيسي قاعدة محمد نجيب؟

تقدير إسرائيلي: نتنياهو وغزة.. خيارات صعبة بين ليبرمان وحماس

الأخبار الرئيسية

79714

مسؤول إسرائيلي اجتمع بوزير الخارجية اللبناني بروسيا وهذا ما تم بحثه

والدة الجندي الإسرائيلي شاؤول: الحكومة تخلّت عنا وحماس مُحقّة بمطالبها

استشهاد سيدة دهسها مستوطن بلدة تقوع شرق بيت لحم

قيادي بحماس يكشف عن عرض أوروبي لصفقة تبادل أسرى رفضته حماس

الحية يكشف تفاصيل تفاهمات التهدئة بغزة ومشاريع لتشغيل الاف الخريجين قريبا ووجه رسالة لفتح مفادها..