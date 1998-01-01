فيديو.. ليفربول يسحق بورتو ويصعد لملاقاة برشلونة

وكالات / سما /

كرر ليفربول الإنجليزي فوزه على بورتو البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “الدراجاو” في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليفربول إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد تفوقه في مجموع المباراتين (6-1)، حيث انتصر في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب أنفيلد رود بهدفين نظيفين، وسيواجه برشلونة في نصف النهائي الذي تأهل على حساب مانشستر يونايتد يوم أمس.

وقرر المدرب يورجن كلوب إجراء بعض التغييرات على تشكيلته الأساسية في مباراة اليوم، حيث دفع بالمهاجم الشاب أوريجي بدلاً من روبيرتو فيرمينو الذي أشركه في الشوط الثاني.

وافتتح الريدز باب التسجيل عند الدقيقة 26 عن طريق المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي أحرز هدفه الرابع في البطولة هذا الموسم، وذلك بعد تمريرة مميزة من النجم المصري محمد صلاح وضعته أمام المرمى الخالي.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول بحلول الدقيقة 65 مستغلاً تمريرة فينالدوم المميزة، قبيل أن يسجل إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد القادم هدفاً شرفياً لبورتو من كرة رأسية بعد 3 دقائق فقط.​

ووسع ليفربول الفارق مجدداً مع بورتو محرزاً الهدف الثالث عن طريق المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو الذي استقبل عرضية مثالية من جوردان هندرسون ووضع الكرة بالشباك، ثم اختتم فيرجيل فان دايك مهرجان الأهداف بكرة رأسية بحلول الدقيقة 84.

يذكر أن توتنهام تأهل على حساب مانشستر سيتي في المباراة التي كانت تقام في نفس التوقيت رغم خسارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وشهدت المباراة إثارة كبيرة، لكن السبيرز تأهل بفضل قاعدة الهدف بهدفين في حالة التعادل.