فيديو.. توتنهام يتأهل لربع نهائي الابطال من عقر دار السيتي في مباراة مجنونة

وكالات / سما /

حجز نادي توتنهام الإنجليزي مكاناً في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد، رغم خسارته ضد نادي مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (4ـ3)، مستفيداً من أفضلية الأهداف خارج الأرض، بعد الانتصار ذهاباً بهدف لصفر.

وعرفت المباراة حماساً منقطع النظير من أول الدقائق إلى آخرها. وافتتح المان سيتي التسجيل أولاً في الدقيقة 4، بأقدام رحيم ستيرلينج الذي أحرز هدف الافتتاح عبر تسديدة مقوسة من حافة منطقة الجزاء فشل هوجو لوريس بالوصول لها، لكن توتنهام لم ينتظر سوى 3 دقائق فقط حتى أدرك هدف التعادل عن طريق النجم الكوري سون هيونج مين.

وارتفعت الإثارة بشكل كبير بتسجيل سون هيونج مين الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة فقط من هدفه الأول، وأحرزه بطريقة مشابهة للهدف الذي سجله رحيم ستيرلينج في بداية المباراة.

وبعد دقيقة واحدة أيضاً، جاءت المفاجأة بإحراز بيرناردو سيلفا هدف التعادل للسيتيزن بعد مجهود فردي مميز، لتعود المباراة إلى نقطة الصفر بنتيجة (2ـ2)، مع أفضلية لتوتنهام الذي كان قد انتصر بهدف نظيف في مباراة الذهاب.

وهدأت الأمور نسبياً في الدقائق التالية، لكنه كان الهدوء الذي يسبق عاصفة جديدة قادها رحيم ستيرلينج الذي أحرز هدف مانشستر سيتي الثالث في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بتقدم رجال بيب جوارديولا (3ـ2).

وعلى نفس المنوال كان الشوط الثاني حماسي للغاية، حيث نجح بيب جوارديولا في الابتعاد بالنتيجة لصالح مانشستر سيتي بهدف رابع، وقعه سيرجيو أجويرو، لكن السبيرز واصل تمرده، ورفض الاستسلام، بتوقيع على هدف التأهل من البديل فيرناندو لورينتي في الدقيقة 73.

وبنفس الحماس انتهت المباراة بنفس الحماس الذي بدأت به، حين وقع رحيم سترلينج على هدف رابع للمان سيتي كان سيقفز بهم إلى المربع الذهبي، لكن تم إلغائه بسبب تسلل على أجويرو صاحب التمريرة الحاسمة.

وبهذا يتأهل توتنهام إلى نصف النهائي لمواجهة أياكس، فيما يلتقي ليفربول ببرشلونة في نصف النهائي الثاني.