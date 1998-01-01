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يواصل إضرابه لليوم الـ23- تردي الوضع الصحي للأسير فراج

الخميس 18 أبريل 2019 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

يواصل الأسير خالد جمال فراج (31 عاما) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، اليوم الخميس، اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ23 على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقاله الاداري.

وأوضحت مصارد محلية عم الأسير أن ادارة معتقل النقب الصحراوي، عزلت الأسير فراج، رغم تدهور وضعه الصحي، مشيرا إلى أنه فقد سبعة كيلو غرامات من وزنه، وبدأ بالتقيؤ بشكل متلاحق، كما إنه يعاني من الجفاف، وآلام في الرأس والمفاصل والمعدة، ولم يعد يقوى على السير.

وحمل المدير التنفيذي لنادي الاسير في بيت لحم عبد الله الزغاري، ادارة مصلحة السجون المسؤولية كاملة عن حياة الأسير فراج.

وقال إن ادارة السجن تمنع زيارة المحامين للأسير فراج، متذرعة بعيد الفصح اليهودي، ولكن الحقيقة انها تعمدت منع الزيارات، ودعا المواطنين الى تنظيم فعاليات تضامنية واسعة مع فراج للضغط على ادارة السجن لإنقاذ حياته.

يذكر أن فراج مدرس في التربية الرياضية، ومعتقل اداري منذ سنة واربعة اشهر، وجدد اعتقاله الاداري لثلاث مرات، وبدأ إضرابه عن الطعام في السادس والعشرين من الشهر المنصرم.

#إضراب

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