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فضيحة تهز اسرائيل .. طبيب يتحرش بـ"15 طفل ويغتصب 7 اطفال اخرين

الخميس 18 أبريل 2019 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فضيحة تهز اسرائيل .. طبيب يتحرش بـ"15 طفل ويغتصب 7 اطفال اخرين


القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الخميس، عن قيام الشرطة الإسرائيلية، باعتقال طبيب أطفال إسرائيلي، بتهمة التحرش واغتصاب 7 أطفال.

وقالت القناة العبرية، إن النيابة العامة في إسرائيل، قدمت اليوم لائحة اتهام ضد الدكتور عيدان براك، 37 عاما، وجهت له فيها تهمة التحرش واغتصاب 7 أطفال بشكل مباشر، والتحرش بحوالي 15 طفل عبر الانترنت.

ووفقا للقناة الثانية، تم كشف الطبيب براك، بعد أن قام طفل 14 عاما، بتقديم شكوى للشرطة، كشف خلالها أن الطبيب قام باغتصابه، ثم حاول استغلاله من خلال التهديد بفضحه.

وأشارت القناة العبرية، الى أن المحكمة الإسرائيلية، مددت اليوم اعتقال الطبيب بارك، لمدة اسبوعين على ذمة القضية.

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