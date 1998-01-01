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غزة : "فيوجن" تطلق حملة اشتراكات انترنت مجانية في شهر رمضان المبارك

الخميس 18 أبريل 2019 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : "فيوجن" تطلق حملة اشتراكات انترنت مجانية في شهر رمضان المبارك


غزة / سما/

اطلقت شركة "فيوجن" لخدمات الانترنت والاتصالات حملة كبرى لمواطني غزة في شهر رمضان المبارك تشمل اشتراكات انترنت مجانية خلال الضشهر المبارك.

وقال "فيوجن" في بيان وصل "سما" انه حرصا  من  الشركة على  التخفيف عن  كاهل  المواطنين  الذين ارهقتهم الازمه  الاقتصادية  التى يمر بها المواطنون فى قطاع غزه   ،  فقد اطقت  حملتها  الجديده  باسم  "رمضان الخير" والتى يحصل المشترك  بموجبها على  شهر رمضان  مجانا مقابل اشتراكه  لشهرين  بسعر مخفض جدا وفى متناول  الجميع.

وقالت "فيوجن" انه تطلق حملتها  الجديده  فى اطار تعزيز  مسؤوليتها  الاجتماعيه  وسعيها  الدائم  لاعتبار الانترنت وسيلة لتخفيف  الضغوط  التى يعانى  منها  سكان قطاع  غزه وكوسيلة ترفيهية تحد من حجم الضغوط التى  التى تقع  على  كاهل  سكان القطاع.

لمزيد من المعلومات التواصل على رقم 1700100800

                      

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