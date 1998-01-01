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ماذا جاء في مقابلة زوجة المقدم "م" الذي قُتل في عملية خانيونس؟

الخميس 18 أبريل 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا جاء في مقابلة زوجة المقدم "م" الذي قُتل في عملية خانيونس؟


القدس المحتلة / سما /

لأول مرة ـ تحدثت زوجة المقدم م الذي قُتل في حادثة تسلل القوة الخاصة إلى منطقة خانيونس في شهر نوفمبر من العام الماضي عن شعورها وألمها إزاء فقدان حياة زوجها.

ووفقا لموقع يديعوت فإن الحديث يدور عن الضابط م الذي يبلغ من العمر 41 عاما والذي كان قد قُتل في حادثة خانيونس الأمنية على أيدي عناصر القسام، حيث أعربت زوجته عن ألمها الشديد وشدة اشتياقها الكبير لزوجها الذي قُتل في العملية.

وعبرت الزوجة عن مشاعرها خلال المقابلة قائلة " دائما أدخل إلى حساب الواتس أب وأعيد سماع تسجيلات صوته، أشتاق لسماع صوته ورؤيته والرقص معه.

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