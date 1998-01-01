"الفلسطينية للتعاون الدولي" تبدأ بتنفيذ برنامج تعاون زراعي في بنغلادش

رام الله / سما /

بدأت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، بتنفيذ برنامج تنموي في المجال الزراعي في عاصمة بنغلادش داكا، في اطار خطة عملها للتضامن من خلال التنمية وكمساهمةً لتمكين سياسات وبرامج التنمية والتعاون جنوب - جنوب.

وأوضح مدير عام الوكالة عماد الزهيري، أن البرنامج التنموي يأتي تلبيةً لاحتياج تم التعبير عنه من قبل الجهات البنغالية المعنية، وتم موائمة الامكانيات الزراعية الفلسطينية التخصصية مع الاحتياجات والأولويات المعبر عنها ضمن برنامج لنقل الخبرة والمعرفة، والدعم الفني لخدمة هذا البلد الصديق.

وأضاف ان التنسيق لتنفيذ هذا البرنامج تم بالتعاون الكامل بين الوكالة الفلسطينية للتعاون ووزارتي الزراعة الفلسطينية والبنغالية من خلال سفارة فلسطين في داكا، وذلك ضمن جهود دولة فلسطين لمد جسور التواصل مع دول العالم، وتعزيز التواجد الفلسطيني النوعي على الساحة الدولية بما يساهم في حشد مزيد من التضامن الدولي مع فلسطين، وبما يحافظ ويعزز العلاقات التاريخية مع الدول الصديقة.

وأكد الزهيري أن البرامج التي تنفذها الوكالة الفلسطينية في مناطق مختلفة من العالم تأتي تنفيذاً لتعليمات الرئيس محمود عباس، بضرورة تكثيف الحضور الفلسطيني المميز دولياً واستخدام القوة الناعمة كأداة حضارية لتساهم في جهود احقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتأتي ايضاً لتترجم توجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي لتعزيز الهوية الفلسطينية دولياً، وذلك عبر برامج ثنائية وثلاثية ومتعددة تكون الموارد البشرية الفلسطينية التخصصية رافداً اساسياً في تنفيذها.

بدوره، أوضح سفير فلسطين لدى بنغلادش يوسف رمضان، أن مهمة وفد خبراء دولة فلسطين لبنغلادش يكتسب اهمية خاصة في هذا التوقيت بالذات، حيث ان رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، تولي جل اهتمامها للمجال الزراعي لما له من أثر على تطور الاقتصاد وخطط الأمن الغذائي على المستوى الوطني.

وأضاف ان مهمة وفد الوكالة قد لاقت أهمية خاصة من قبل أعلى المستويات في جمهورية بنغلادش.

وسيقوم خبراء دولة فلسطين بنقل تجربتهم ومعرفتهم التخصصية في مهمة عمل تستمر عشرة أيام، يتوقع أن يكون مردودها ايجابياً على آليات العمل الزراعي المحلي بما يساهم في زيادة المحصول الزراعي وتحسين نوعيته وبما يصب في خدمة مصالح البلدين.

وضم وفد دولة فلسطين الذي وصل جمهورية بنغلادش، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، وسكرتير ثالث مسؤول الملف في الوكالة احسان أبو الرب، إضافة إلى مهندسين من وزارة الزراعة، وسفير فلسطين لدى بنغلادش يوسف رمضان، ونور العايدي من السفارة.