التربية تعلن بدء استقبال طلبات استقدام معلمين إلى الكويت

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء استقبال طلبات المعلمين الحكوميين وغير الحكوميين الراغبين بالعمل بدولة الكويت، وذلك ضمن تخصصات الفيزياء، والرياضيات، والكيمياء، والجيولوجيا، والأحياء، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، والتربية البدنية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن يشترط في المتقدم/ـة أن يكون خريجًا من إحدى الجامعات المعترف بها في الكويت، وأنّ يكون لدى المتقدم/ـة خبرة لا تقل عن سنتين وحصوله/ـا على مؤهل تربوي ولا تقل عن ثلاثة أعوام لحاملي المؤهلات غير التربوية، ويستثنى من ذلك حملة مؤهلات التربية البدنية، وألا يقل تقييم الأداء عن ممتاز في آخر سنتين، وألا يتجاوز عمر المتقدم/ـة 45 عامًا، باستثناء المتقدمات للعمل بوظيفة معلمة تربية بدنية (ألا يزيد عمر المتقدمة عن 32 عامًا)، وأن يحمل المتقدم/ة الجنسية الفلسطينية، وأن يكون مزاولاً لمهنة التعليم لنفس التخصص الذي يرغب بالتقدم له حتى تاريخ تقديم الطلب بحيث يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا من خلال الرابطwww.moe.edu.kw.