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احباط محاولة خطف شابين من ببيت لحم

الخميس 18 أبريل 2019 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احباط محاولة خطف شابين من ببيت لحم


رام الله / سما /

 قالت الشرطة في بيان لها اليوم الخميس، إنها أفشلت محاولة خطف شابين من بلدة تقوع جنوب بيت لحم، على يد ثلاثة أشخاص.

وفي التفاصيل، ذكر بيان الشرطة أنّ ثلاثة اشخاص (من السواحرة، وأبو ديس، ويطا)، استدرجوا شابين من سكان بلدة تقوع إلى منطقة البريّة شرق بيت لحم، وحاولوا نقلهم إلى خارج المحافظة، وعندما وصلوا منطقة العبيدية صرخ أحد المخطوفين من نافذة المركبة بأنه مخطوف، فتحرّكت قوات من الشرطة والأمن الوطني التي كانت تقوم بأعمال الدورية في المنطقة، بمحاصرة المركبة والقبض على من بداخلها، وأحبطت الجريمة.

وأشار البيان إلى وجود خلاف بين الأشخاص على مركبة لم يقم المختطَفين بسداد ثمنها، لذلك قام الخاطفون باستدراجهما ومحاولة اختطافها ونقلهما لخارج المحافظة. لافتًا إلى أنه تم توقيف الأشخاص لحين إحالتهم للنيابة العامّة.

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