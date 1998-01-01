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الاحتلال يقرر فرض الإغلاق الشامل على الضفة وقطاع غزة عدة أيام

الخميس 18 أبريل 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر فرض الإغلاق الشامل على الضفة وقطاع غزة عدة أيام


القدس المحتلة / سما /

 قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فرض الإغلاق الشامل على الأراضي الفلسطينية بما يشمل المعابر مع قطاع غزة، عدة أيام متفرقة، بدءًا من منتصف يوم الجمعة.

وبحسب الجيش، فإنه سيتم عند منتصف يوم الجمعة (غدًا) وحتى قبيل منتصف يوم السبت الذي يوافق 27 من نيسان الجاري، فرض الإغلاق على كافة المناطق، بمناسبة "عيد الفصح".

كما ستفرض سلطات الاحتلال إغلاقًا آخر بدءًا من منتصف ليلة السابع من شهر ايار/ مايو المقبل، وحتى قبيل منتصف التاسع من ذات الشهر بسبب إحياء "ذكرى إقامة إسرائيل".

وسيسمح خلال فترة الإغلاق للحالات المرضية المستعجلة من الوصول للمستشفيات، وكذلك لتنقل الطواقم الطبية.

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