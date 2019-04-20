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الطقس: جو غائم جزئيا

الخميس 18 أبريل 2019 07:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: جو غائم جزئيا


رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبليلة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .
هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
السبت 2019/04/20:يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية،وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.

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