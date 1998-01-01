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سلاح الجو الاسرائيلي يجري مناورة دفاعية بسبب دقة صواريخ حماس والجهاد

الخميس 18 أبريل 2019 01:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلاح الجو الاسرائيلي يجري مناورة دفاعية بسبب دقة صواريخ حماس والجهاد


القدس المحتلة/سما/

أجرى سلاح الجو الاسرائيلي  مناورة دفاع جوي تدريبية واسعة النطاق حاكت اعتراض صواريخ أًطلقت تجاه اسرائيل .

وقال يديعوت ان الحديث يدور عن مناورة تعتبر مختلفة عن سابقتها في ظل استخدام صواريخ حقيقية لمحاكاة الصواريخ التي تم اعتراضها.

وقد شاركت في المناورة عدد من بطاريات منظومة القبة الحديدية ومنظومة الباتريوت، حيث تم اطلاق 10 صواريخ من جميع البطاريات لاعتراض الصواريخ المعادية.

ومن جانبه فقد أوضح ضابط رفيع في سلاح الجو بأن سبب اجراء المناورة التدريبية يرجع إلى جولات التصعيد الأخيرة مع غزة، حيث أظهرت الصواريخ التي أطلقتها حماس والجهاد الاسلامي قدرات عالية في إصابة الأهداف بصورة دقيقة للغاية، وخصوصا التصعيد الذي اندلع في شهر نوفمبر من العام الماضي، والذي أًطلق فيه أكثر من 200 صاروخ من قطاع غزة تجاه اسرائيل، وكذلك التصعيد الأخير الذي سقط فيه صاروخ على أحد المنازل في منطقة هشارون مخلفا دمارا كليا للمنزل وفقا للضابط.

وأضاف الضابط بأن المناورة تأتي في ظل فترة مليئة بالمتغيرات العملياتية في أنظمة الدفاعات الجوية المختلفة في الشمال والوسط والجنوب، حيث اعتمدت التدريبات على الدروس المستفادة من جولات التصعيد الأخيرة.

يشار إلى أن وفدين دوليين من اليونان والولايات المتحدة الأمريكية وصلا إلى اسرائيل لمشاهدة المناورة والاطلاع عليها عن قرب.

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