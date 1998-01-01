دانون : لن نضم أراضي بالضفة قبل إعلان "صفقة القرن

القدس المحتلة/سما/



قال داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لن ينفذ على الأرجح تعهدا انتخابيا بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة حتى تكشف الولايات المتحدة خطتها للسلام.



وقال دانون للصحفيين في نيويورك ”أعتقد أننا سنحترم جهود الإدارة. لا أعتقد أننا سنرى أي تحرك كبير من حكومتنا قبل إعلان خطة السلام“.



كان مصدر مطلع نقل عن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الامريكي ترامب الأربعاء إن خطة الشرق الأوسط للسلام سيتم الكشف عنها بعد شهر رمضان.



وكان كوشنر قال لمجموعة من السفراء في واشنطن أن الخطة لن يتم الكشف عنها إلا بعد شهر رمضان، مضيفاً أن خطة الشرق الأوسط للسلام تتطلب تنازلات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

