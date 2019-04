غرينبلات لـ"اشتيه": عليك الاطلاع على "صفقة القرن" قبل أن ترفضها

علق جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، مساء اليوم الأربعاء، على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، والتي قال فيها إن " صفقة القرن " ستولد ميتة.

قال غرينبلات في تغريدة عبر حسابه على موقع توتير : " لماذا يأمل رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية أن تولد خطتنا ميتة، ولماذا يريد للسلام أن يفشل؟".

Why does the new PA Prime Minister hope for our plan to be “born dead” & for peace to fail? By working with us, perhaps something wonderful can happen for Palestinians. We've repeatedly said this won't just be an economic plan. https://t.co/OB0Cq8eZ47

وأضاف : "من خلال العمل معنا، ربما يحدث شيء رائع للفلسطينيين".

وتابع المبعوث الأمريكي : "لقد قلنا مرارًا وتكرارًا أن هذا الخطة لن تكون سوى خطة اقتصادية".

وقال: "رئيس الوزراء اشتيه بدأ عمله الجديد، بإدانة خطة لم يراها واعتبرها غير عادلة للفلسطينيين".

PM Shtayyeh, starting a new job by condemning a plan you haven’t seen is unfair to Palestinians. You have an obligation to first look at an opportunity before you dismiss it. The PA can continue to push us away, but that will do nothing to improve the lives of the Palestinians.