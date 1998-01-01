غرينبلات لـ"اشتيه": عليك الاطلاع على "صفقة القرن" قبل أن ترفضها

غزة / سما /

علق جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، مساء اليوم الأربعاء، على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، والتي قال فيها إن " صفقة القرن " ستولد ميتة.

قال غرينبلات في تغريدة عبر حسابه على موقع توتير : " لماذا يأمل رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية أن تولد خطتنا ميتة، ولماذا يريد للسلام أن يفشل؟".

Why does the new PA Prime Minister hope for our plan to be “born dead” & for peace to fail? By working with us, perhaps something wonderful can happen for Palestinians. We've repeatedly said this won't just be an economic plan. https://t.co/OB0Cq8eZ47 — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) ١٧ أبريل ٢٠١٩

وأضاف : "من خلال العمل معنا، ربما يحدث شيء رائع للفلسطينيين".

وتابع المبعوث الأمريكي : "لقد قلنا مرارًا وتكرارًا أن هذا الخطة لن تكون سوى خطة اقتصادية".

وقال: "رئيس الوزراء اشتيه بدأ عمله الجديد، بإدانة خطة لم يراها واعتبرها غير عادلة للفلسطينيين".

PM Shtayyeh, starting a new job by condemning a plan you haven’t seen is unfair to Palestinians. You have an obligation to first look at an opportunity before you dismiss it. The PA can continue to push us away, but that will do nothing to improve the lives of the Palestinians. — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) ١٧ أبريل ٢٠١٩

ووجه غرينبيلات حديثه لرئيس الوزراء : "عليك الاطلاع عليها أولاً قبل أن ترفضها، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تواصل دفعنا بعيدًا، لكن ذلك لن يحسن شيئا في حياة الفلسطينيين".

وكان محمد اشتية قال يوم أمس الثلاثاء، ان خطة السلام الامريكية المرتقبة "ولدت ميته"، لأن إسرائيل "تشن بالتعاون مع الولايات المتحدة حربا اقتصادية على الفلسطينيين"، وان "الفلسطينيين لن يكتفوا بأقل من دولة ذات سيادة".

وأضاف: انه في اعقاب كافة التحركات الامريكية لصالح إسرائيل، خصوصا نقل السفارة الى القدس، لم يعد هناك شيء للتفاوض عليه.

وتابع :"كل اقتراح يتجاهل المطالب الأساسية للفلسطينيين سيقابل بالرفض من قبل المجتمع الدولي". وأضاف: "اين ستكون لنا دولة فلسطينية؟ نحن غير معنيين بكيان، نحن نريد دولة ذات سيادة".

وفي تطرقه الى التقارير بشأن خطة السلام الامريكية بأنها ترتكز على مبادرات اقتصادية للفلسطينيين، قال: "الفلسطينيون لا يرغبون بسلام اقتصادي. نحن نريد انهاء الاحتلال. لا يمكن العيش تحت الاحتلال".

وقال رئيس الحكومة الفلسطيني انه بالنسبة لترامب: "لا يوجد شركاء فلسطينيين، لا يوجد شركاء عرب ولا يوجد شركاء أوروبيون".

وأوضح اشتيه أن "إسرائيل تشارك في حرب اقتصادية أعلنتها الولايات المتحدة علينا، النظام برمته يهدف الى دفعنا للانصياع والموافقة على اتفاق سلام لا يتقبله العقل. الحديث يدور عن ابتزاز اقتصادي، نحن نرفضه".