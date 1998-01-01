  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب يهنئ كتلة الشهيد ياسر عرفات بانتصارها في انتخابات جامعة بيرزيت

الأربعاء 17 أبريل 2019 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يهنئ كتلة الشهيد ياسر عرفات بانتصارها في انتخابات جامعة بيرزيت


رام الله / سما /

 هنأ جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مساء اليوم الأربعاء، كتلة الشهيد ياسر عرفات، الذراع الطلابي لحركة "فتح"، بانتصارها في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت.

وتقدم  الرجوب بالشكر الجزيل لكافة كادرات وكوادر حركة الشبيبة الطلابية على الجهد العظيم الذي بذل في التحضير والإعداد لهذا العرس الديمقراطي، الذي توّج بالانتصار في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة بجامعة بيرزيت.

وشدد على أن نهج الديمقراطية والانتخابات هو خيار استراتيجي لحركة "فتح"، التي رسّخت هذا النهج في الأراضي الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994.

وأضاف أن نتيجة الانتخابات التي حدثت اليوم في جامعة بيرزيت، بالإضافة إلى فوز الشبيبة في جامعة الخليل، هو نتاج جهد مبارك وعظيم لكافة كادرات وكوادر الحركة وبنات وأبناء الشبيبة على وجه خاص، حيث أن هذه الانتصارات تأتي في هذه المرحلة لتؤكد مدى التفاف وتلاحم الجماهير الفلسطينية العظيمة حول القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، في التصدي لصفقة القرن والتصدي لكافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الغاشم بحق أبناء شعبنا العظيم ومقدساته المسيحية والإسلامية.

وأكد  الرجوب أنّ فتح وقيادتها، وكافة قطاعاتها، تجدد دعوتها لحركة "حماس" للتراجع عن انقلابها لإنهاء الانقسام، وصولا لتحقيق الوحدة الوطنية، الضامن الحصري والوحيد لتعزيز صمود أبناء شعبنا وحمايته، وصولا لتحقيق أهدافنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

كما توجه بالشكر الجزيل لجامعة بيرزيت ولكافة طواقمها الأكاديمية والإدارية ولجميع العاملين فيها، على الجهد الذي بذّل من أجل إنجاح العملية الديمقراطية بكل نزاهة وشفافية.

الأكثر قراءة اليوم

"سما" تكشف عن تفاصيل زيارة وفدي فتح للقاهرة والدوحة ...

مقرب من نتنياهو يتحدث عن احتلال غزة و اسقاط حماس وهذا ما قاله ..

فتح: حماس تمنع شابا مغادرة غزة للعلاج في الضفة

قناة عبرية تزعم : مسؤول كبير بالسلطة يحذر من سيطرة حماس على الضفة

واشنطن تعتمد خريطة لإسرائيل تضم الجولان المحتل وتغرد :"مرحبا بالخريطة الجديدة "

غزة: ضبط مصاغ ذهبي سرقه شاب من جده بقيمة 16 ألف دينار

تحذير لبناني الى حماس من امكانية اغتيال قادة الحركة

الأخبار الرئيسية

الحية يكشف تفاصيل تفاهمات التهدئة بغزة ومشاريع لتشغيل الاف الخريجين قريبا ووجه رسالة لفتح مفادها..

بيرزيت

الشبيبة الفتحاوية تفوز في انتخابات جامعة بيرزيت بفارق 68 صوتاً مع الكتلة الإسلامية

حماس وحزب الله

تلفزيون اسرائيلي يكشف: اذاعة نقلت عدة رسائل لأسرى "حماس" بالأسابيع الأخيرة ودعوات لشن هجوم

اطفال

ضابط إسرائيلي يؤكد وجود إنهيار إنساني في قطاع غزة وموت ٤٩٠٠ طفل سنوياً

حماس

قيادي بحماس: سنجبر الاحتلال على الانتصارات القادمة ..ويوجه رسالة لنتنياهو والكنيست مفادها..