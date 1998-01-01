العاروري يعقب على نتائج انتخابات جامعة بيرزيت

غزة / سما/

عقبت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم الاربعاء، على نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، "نتقدم بالتهنئة لأبناء وبنات الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت بحصولها على ثقة الطلبة الذين منحوها 23 مقعدًا في انتخابات المجلس".

وأضاف: كما نهنئ عموم الطلبة وإدارة جامعة بيرزيت على هذا العرس الديمقراطي، وندعو جامعات الوطن كافة إلى حماية العملية الديمقراطية للطلبة داخل الجامعات.

وأوضح أن نتائج بيرزيت أثبتت أن الالتفاف الجماهيري حول خيار الكتلة الإسلامية باق رغم الظروف الصعبة التي تمر بها من حصار وملاحقة وتضييق.

وتابع: أدعو أبنائي في الكتلة الإسلامية إلى مواصلة العطاء والتضحية، فما تقدموه من خدمة للطلبة ولشعبنا سيسجله التاريخ بأحرف من ذهب، ولن يضيع الله لكم جهدًا طالما بقيت بوصلتكم نحو القدس والأسرى وفلسطين.

