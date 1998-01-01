الرئيس يهنئ كتلة الشهيد ياسر عرفات بفوزها في انتخابات الجامعات وآخرها بيرزيت

رام الله / سما /

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، كتلة الشهيد ياسر عرفات بفوزها في انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية، والتي كان آخرها فوزها بانتخابات جامعة بيرزيت.

وشدد الرئيس على أن فوز حركة الشبيبة الطلابية في انتخابات مجالس الطلبة في جامعات بيرزيت والخليل والقدس، يؤكد نهوض حركة "فتح"، والتفاف شعبنا حول البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية لإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد الرئيس أهمية تكريس العملية الديمقراطية، معربا عن فخره بهذا العرس الديمقراطي وفوز الشبيبة الطلابية في الانتخابات.