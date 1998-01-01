هيومن رايتس ووتش : إسرائيل توجه رسالة مخيفة!

القدس المحتلة / سما /

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء إسرائيل بعد أن أصدرت إحدى محاكمها حكما يؤيد طرد مدير مكتب المنظمة الحقوقية في إسرائيل.

وكتبت المنظمة في تغريدة على موقع تويتر أن "قرار المحكمة بتأييد الطرد يوجه رسالة مخيفة مفادها أن المدافعين عن حقوق الإنسان و المنتقدين (هم) أشخاص غير مرحب بهم".

وأيدت محكمة إسرائيلية أمس الثلاثاء أمر الطرد الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية ،ومن ثم فإنه أمام عمر شاكر ،مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين، مهلة حتى الأول من أيار/مايو لمغادرة إسرائيل. ومع ذلك ، كتب شاكر على تويتر أنه يعتزم التقدم للمحكمة العليا بطلب استئناف .

وكانت إسرائيل قد أمرت بترحيل شاكر قبل عام واحد ، معللة ذلك بما يقوم به من أنشطة وبأنه دعم حركات مقاطعة ضد إسرائيل. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إنها تدعم شاكر وأنها ولا شاكر يشجعان على مقاطعة إسرائيل.

وبموجب القانون الإسرائيلي ، فإن وزارة الداخلية لها أن ترفض منح تأشيرات لأشخاص يدافعون عن حركات المقاطعة ضد إسرائيل .