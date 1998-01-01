أبو ردينة يطلع القنصل البريطاني العام على مستجدات الأوضاع في فلسطين

رام الله / سما /

استقبل نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الأربعاء، بمكتبه في مدينة رام الله، القنصل البريطاني العام في مدينة القدس فيليب هول.

وأطلع أبو ردينة، القنصل الضيف على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، عقب تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد الموقف الفلسطيني المتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها، ورفض كل المشاريع المشبوهة التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية.

وأشار أبو ردينة إلى ضرورة وجود موقف عربي ودولي واضح تجاه ما يسمى "صفقة القرن" التي تتناقض كليا مع قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة.

بدوره، أكد القنصل البريطاني العام موقف بلاده الداعم للعملية السياسية القائمة على حل الدولتين، ودعم الجهود لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

وشدد على استمرار بلاده في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته، وحرصها على تمتين العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.