الرئيس يستقبل ممثل ألمانيا لدى فلسطين

رام الله / سما /

استقبلالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين كريستيان كلاجز.

وأطلع الرئيس، السفير الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأشاد عباس، بالدعم الذي تقدمه ألمانيا سواء المباشر أو عبر الاتحاد الأوروبي، لشعبنا الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة، مؤكدا حرص فلسطين على تمتين العلاقات الثنائية مع ألمانيا لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وأهمية مواصلة الدعم الأوروبي السياسي والاقتصادي حفاظا على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

بدوره، شكر السفير الألماني سيادة الرئيس على الاستقبال، مؤكدا دعم بلاده لتحقيق السلام وفق موقف الاتحاد الأوروبي، ومواصلة ألمانيا تقديم الدعم لبناء المؤسسات الفلسطينية.