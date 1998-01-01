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نقابة الأطباء في الخليل تعفي ذوي الشهداء والأسرى من رسوم الكشف الطبي

الأربعاء 17 أبريل 2019 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الأطباء في الخليل تعفي ذوي الشهداء والأسرى من رسوم الكشف الطبي


الخليل / سما /

قررت نقابة الأطباء في محافظة الخليل إعفاء ذوي الشهداء والأسرى من رسوم الكشف الطبي في جميع  المراكز الطبية والعيادات، ولدى جميع أطباء  المحافظة، تكريما للأسرى وذوي الشهداء لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.

وأكد ممثل نقابة الأطباء الدكتور وائل أبو اسنينة، أن هذا القرار جاء تكريما للأسرى وعائلاتهم، ولذوي الشهداء الأكرم منا جميعا، تقديرا لتضحياتهم، ووفاء لمن قدم روحه وزهرة شبابه من أجل كرامة شعبنا.

بدوره، أشاد مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار بهذا القرار، معربا عن شكره لنقابة الأطباء على مبادرتها، وقال إنه تم المباشرة بترتيب اتفاق بهذا الشأن بين النقابة ونادي الأسير، لعمل بطاقات سنوية لذوي الشهداء والأسرى، لضمان تسهيل حصولهم على خدمة العلاج الطبي والاستفادة من هذه المبادرة.

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