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انتحار رئيس البيرو السابق

الأربعاء 17 أبريل 2019 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتحار رئيس البيرو السابق


غزة / سما /

ذكرت وسائل إعلام أن رئيس ​البيرو​ السابق آلان غارسيا أقدم على الإنتحار قبل لحظات من دخول ​الشرطة​ إلى منزله من أجل إلقاء القبض عليه في قضية رشوى.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أن غارسيا الذي يبلغ من العمر 69 عاما نقل إلى المستشفى من منزله في العاصمة ليما.

وترأس غارسيا البيرو من عام 1985 إلى 1990 وهو الرئيس الرابع والأربعين والسابع والأربعين للبيرو بعد إعادة انتخابه من جديد رئيسا لها في 4 حزيران 2006 إلى غاية 28 تموز 2011.

وقدم الرئيس السابق طلبا عام 2018 للأوروغواي من أجل اللجوء هربا من قضايا ​الفساد​، وفي عام 1992 طلب غارسيا حق اللجوء في سفارة ​كولومبيا​ في ليما أثناء التحقيق معه بشأن قضايا فساد وتحقيق ثراء بشكل غير قانوني خلال أول فترتي رئاسته.

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