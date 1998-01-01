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الشبيبة الفتحاوية تفوز في انتخابات جامعة بيرزيت بفارق 68 صوتاً مع الكتلة الإسلامية

الأربعاء 17 أبريل 2019 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشبيبة الفتحاوية تفوز في انتخابات جامعة بيرزيت بفارق 68 صوتاً مع الكتلة الإسلامية


رام الله / سما /

فازت كتلة الشهيد ياسر عرفات، الذراع الطلابية لحركة فتح اليوم الاربعاء بفارق عدد الاصوات بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت.

وحصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات على 4065 صوتا بـ23 مقعدا، وكتلة الوفاء الإسلامية على 3997 صوتا بـ23 مقعدا أيضا، والقطب الديمقراطي الطلابي على 538 صوتا بـ5 مقاعد.

وتنافست في الانتخابات على 51 مقعدا في المجلس خمس كتل طلابية، وهي: كتلة الشهيد ياسر عرفات، وكتلة الوفاء الإسلامية، وكتلة القطب الطلابي التقدمي، وكتلة الوحدة الطلابية، وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية.

وبلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع 11800 طالبا في برنامج البكالوريوس، من أصل 14000 طالب.

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