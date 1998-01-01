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حاخام أمريكي: الإمارات "مرتبكة" من امكانية ضم الضفة لـ"إسرائيل"

الأربعاء 17 أبريل 2019 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاخام أمريكي: الإمارات "مرتبكة" من امكانية ضم الضفة لـ"إسرائيل"


واشنطن /سما/

قال الحاخام، ماكر سكينر، مساء اليوم الأربعاء، إن قادة دولة الإمارات "مرتبكون" من تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول ضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل".

وأضاف سكينر، الذي يلعب دوراً في التوسط بين "إسرائيل" ودول الخليج، "رغم أن المسؤولين الإماراتيين يدركون رغبة رئيس الحكومة في إقامة علاقات مع دول الخليج؛ إلا أنهم يشعرون بالحيرة والارتباك بسبب تصريحاته حول ضم الضفة الغربية".

وأوضح أنه حاول اقناع قادة الإمارات في لقائه بهم الأسبوع الماضي أن إعلان نتنياهو ضم الضفة الغربية لـ"إسرائيل" لن يهدد فرص تحقيق السلام.

ويرأس "سكينر" مؤسسة التفاهم العرقي، وهي منظمة لتعزيز العلاقات اليهودية الإسلامية، حيث يسافر بشكل متكرر إلى دولة الخليج لتعزيز العلاقات الثنائية.  

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