تنفيذية المنظمة تعقد اجتماعا هاما يوم غد وهذا ما سيبحثه..

رام الله / سما /

قال عدنان الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الاربعاء، إن اللجنة ستعقد غداً الخميس، اجتماعا تشاوريا، لبحث إقرار إرسال وفود إلى دول مختلفة حول العالم".

وأشار الحسيني إلى أن القيادة ستقدم أوراق واقتراحات حول الدول المراد زيارتها من خلال وفود منظمة التحرير.

وأوضح الحسيني أن الوفود ستنقل للدول تفاصيل الأوضاع في فلسطين، في ظل انسداد الأفق السياسي والأوضاع الاقتصادية، وصفقة القرن، واجراءات الاحتلال.

ونوه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة سيبحث أيضا ترتيبات عقد جلسة المجلس المركزي، مبينا أن المرحلة الراهنة تتطلب النظر بكل دقة في كل قرار يتخذ وينفذ.