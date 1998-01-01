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بيت لحم: الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين

الأربعاء 17 أبريل 2019 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين


بيت لحم / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غرفتين زراعيتين، بمنطقة شوشحلة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت منطقة شوشحلة وشرعت بهدم غرفتين زراعيتين تعودان للمواطنين منذر عيسى صلاح، وسعد أحمد صلاح، بحجة عدم الترخيص.

وأشار الى أن منطقة شوشحلة تتعرض منذ فترة الى هجمة شرسة من قبل الاحتلال، حيث تم إغلاق الطريق الموصلة اليها، وكذلك منع أصحاب المنازل فيها من المبيت فيها والسماح لهم بالمكوث حتى الساعة الخامسة مساء.

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