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اعتماد 3 مستشفيات حكومية كمراكز تدريب لاختصاص الولادة وأمراض النساء

الأربعاء 17 أبريل 2019 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتماد 3 مستشفيات حكومية كمراكز تدريب لاختصاص الولادة وأمراض النساء


رام الله / سما /

 اعتمد المجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية، 3 مستشفيات حكومية كمراكز تدريبية لاختصاص الولادة وأمراض النساء، وهي: مستشفى الخليل الحكومي (عالية)، ومستشفى رفيديا في نابلس، ومجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وقال المجلس في الشهادات التي قدمها للمستشفيات الثلاث: إن المجلس العربي للاختصاصات الصحية يشهد بأن مجمع فلسطين الطبي ومستشفى عالية الحكومي ومستشفى رفيديا معترف بها كمراكز تدريبية لاختصاص الولادة وأمراض النساء.

وأعربت وزيرة الصحة مي كيلة، عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي يثبت متانة قطاعنا الصحي، وأن الكوادر الطبية والصحية والمهنية والمستشفيات الحكومية قادرة على المنافسة على مستوى الإقليم.

وأشادت كيلة بكوادر المستشفيات الثلاث وجميع كوادر الوزارة على عملهم الدؤوب للرقي بالقطاع الصحي، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية. وأوضحت أن هذه الشهادة تعني أن الطبيب المتدرب في المستشفيات الثلاث المعتمدة يعتمد تدريبه في المجلس الطبي العربي إذا أراد التقدم للحصول على شهادة البورد العربي في نفس الاختصاص المعتمد.

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